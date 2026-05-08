Casello di Vasto nord chiuso una notte per lavori di ripristino dopo un incidente

Nella notte, l’autostrada A14 Bologna-Taranto sarà chiusa al traffico in direzione sud presso il casello di Vasto nord. La chiusura si rende necessaria per permettere i lavori di ripristino dei danni causati da un incidente avvenuto in precedenza. La stazione di Vasto nord, in uscita, sarà quindi inaccessibile per chi arriva da Pescara. La riapertura è prevista per la mattina seguente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, resterà chiusa la stazione di Vasto nord, in uscita per chi arriva da Pescara.La chiusura è prevista dalle ore 23 di martedì 12, alle 5 di mercoledì 13 maggio. In alternativa, si consiglia di.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Chiuso per una notte il casello di Caserta Nord per lavoriDalle 21 di giovedì 2 aprile alle 6 di venerdì 3 aprile la rampa di uscita dall'A1 sarà occupata dagli operai impegnati nei lavori di... Lavori in autostrada fra Vasto nord e Vasto sud, tratto chiuso per una notteSull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto fra Vasto nord e Vasto sud, in direzione Bari. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Fermata al casello, era irreperibile da un anno: donna arrestata per diverse rapine a mano armata; Ponte sul fiume Sinello: riapertura con ritorno al senso unico alternato; Rinnovabili, dalle rovine del Cotir alla produzione di idrogeno verde: via libera al progetto. Juve all'Olimpico, traffico paralizzato al casello di Roma Nord: lunghe code per i controlliCircolazione stradale paralizzata in ingresso nella Capitale dal casello di Roma Nord a causa dei controlli della polizia sui tifosi della Juventus in arrivo per la partita di domenica sera contro la ... roma.corriere.it Caos al casello di Roma Nord: scende dall’auto per pagare il pedaggio senza togliere il cambio automatico, l’auto riparte con la moglie a bordoCaos al casello di Roma Nord, dove gli agenti della polizia stradale hanno notato un veicolo, senza alcun conducente, che stava attraversando il piazzale della barriere del pedaggio. L’auto proveniva ... blitzquotidiano.it Frana di Petacciato: volontari in prima linea al casello di Vasto Nord Casalbordino È proseguito senza sosta, anche nelle ore notturne, l’impegno dell’Associazione Madonna dell’Assunta, attivata dalla Sala Operativa sin dal pomeriggio di ieri per fronteggi - facebook.com facebook