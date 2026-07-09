Il governo italiano sta spingendo per modificare le regole del Green deal nell’ambito del prossimo bilancio europeo. L’obiettivo è allentare i vincoli ambientali, in contrasto con le politiche di transizione ecologica. La proposta è sostenuta dalle forze di destra al governo, che si oppongono alle misure di sostenibilità adottate a livello europeo. La posizione italiana mira a ridurre gli obblighi ambientali, anche se non sono stati ancora definiti dettagli specifici.

L’opposizione del governo Meloni e delle forze della destra italiana al Green deal non è certo una novità. E non stupisce, quindi, il tentativo proprio di Roma di boicottare la transizione ecologica, spingendo in Ue per un allentamento delle regole ambientali nel prossimo bilancio europeo. Secondo quanto scrive Politico, il tentativo di Roma è quello di guidare la strategia che ha un obiettivo: indebolire le regole ambientali del prossimo bilancio dell’Ue (2028-2034) da 2mila miliardi di euro. Il giornale cita alcuni diplomatici di Bruxelles che seguono il dossier e puntano il dito contro il governo Meloni. Green deal, l’Italia spinge in Ue per allentare le regole ambientali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Ue, l’Italia vuole affossare la transizione ambientale: Meloni in prima linea per allentare le regole del Green deal

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