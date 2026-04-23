Energia Von der Leyen e la transizione intermittente Prima la esalta poi la smantella ora vuole accelerarla perché c’è la guerra | tutte le piroette della presidente Ue

Negli ultimi anni, la presidente della Commissione Europea ha più volte modificato il suo atteggiamento nei confronti della transizione energetica. Nel 2019, aveva definito il Green Deal come una sfida paragonabile alla conquista della Luna, promettendo un impegno ambizioso per l’Unione. Successivamente, le posizioni sono cambiate, passando da lodi a critiche, e ora si parla di accelerare il percorso, anche a causa della guerra in atto.

Prima il Green Deal sulla transizione energetica doveva essere per l’ Unione Europea come “ il nostro uomo sulla Luna ”, stando alle parole pronunciate nel 2019 dalla stessa presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. Poi, però, quel ‘Patto verde’ Bruxelles l’ha rinnegato e smantellato pezzo dopo pezzo, sotto le pressioni o semplicemente la complicità di Paesi come l’Italia. Meloni in prima fila, al grido di “L’Italia non sosterrà obiettivi inverosimili”, ossia abbandonare i combustibili fossili. Ma si sa, la cronaca e le necessità vincono sempre e dall’inizio della guerra in Medio Oriente l’Unione europea ha speso 24 miliardi di euro per le importazioni di combustibili fossili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Energia, Von der Leyen e la transizione intermittente. Prima la esalta, poi la smantella, ora vuole accelerarla (perché c’è la guerra): tutte le piroette della presidente Ue Notizie correlate Ue, von der Leyen mette in riga i commissari: la ‘ramanzina’ della presidente(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha deciso di stringere le briglie ai suoi 26 commissari, mettendoli 'sotto... La guerra in Iran spacca anche i vertici dell’Ue. Von der Leyen giustifica i raid di Usa e Israele. Costa le risponde: “La libertà non si conquista con le bombe”Gli interessi strategici dell’Europa vengano prima del rispetto delle regole internazionali. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L'Ue vara il piano sull'energia. Von der Leyen chiude sul Patto; Von der Leyen ammonisce: Gli aiuti contro il caro-energia non peggiorino il deficit; Von der Leyen: A giorni nuove regole sugli aiuti di Stato contro il caro energia; Von der Leyen: Presto regole sugli aiuti contro il caro energia. Von der Leyen ammonisce: Gli aiuti contro il caro-energia non peggiorino il deficitBruxelles - Valuteremo con attenzione, ma il patto di stabilità non si cambia. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, gela ancora ... eunews.it Energia, von der Leyen Con AccelerateEU sostegno a cittadini e impreseBRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Per la seconda volta in meno di cinque anni, gli europei stanno pagando il prezzo della dipendenza dell’Europa dai combustibili fossili importati. AccelerateEU è il pa ... lagazzettadelmezzogiorno.it La Commissione UE risponde alla crisi energetica con Accelerate EU: aiuti di Stato flessibili, osservatorio carburanti e piano per l'energia pulita. - facebook.com facebook Non sarà forse la soluzione di lungo periodo, ma il carbone, che in realtà non se n’è mai andato, sta riscuotendo di nuovo successo come fonte per produrre energia elettrica. Pochi giorni fa è stato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto x.com