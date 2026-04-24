Crisi in Iran Meloni punta a allentare le regole sugli aiuti di Stato | Il dibattito va avanti Italia non è sola in Consiglio Ue

In risposta alla crisi energetica in Iran, il governo italiano ha annunciato l’intenzione di proporre un allentamento delle regole sugli aiuti di Stato durante i prossimi incontri del Consiglio dell’Unione Europea. La premier ha sottolineato che il dibattito è ancora in corso e che l’Italia collabora con altri paesi europei per trovare soluzioni condivise. È stato inoltre ribadito che nel settore energetico è fondamentale agire preventivamente per evitare che la crisi si intensifichi.

Per il settore energetico serve « prevenire una crisi, non rispondere quando la crisi si manifesta in tutta la sua intensità ». Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine dei lavori del Consiglio europeo informale in corso a Nicosia. «Mi pare di non essere sola all’interno del Consiglio, quindi vedremo poi come questo si svilupperà. Io continuo a ritenere che quando si parla di allentamento delle regole sugli aiuti di Stato, questo possa essere sensato, ovviamente le due questioni che ho posto sono quali sono i settori che vengono coinvolti e la questione della capacità fiscale, che non è uguale nei diversi Stati membri», ha aggiunto la premier.🔗 Leggi su Open.online

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