Keinan Davis nel mirino dell’Atalanta colpo in casa Udinese

Da calciomercato.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante dell’Udinese è stato inserito nella lista dei possibili acquisti dell’Atalanta per la prossima stagione. La società bergamasca ha individuato Davis come uno dei profili interessanti sul mercato. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte. La rosa dell’Udinese potrebbe dunque subire modifiche in vista dei prossimi mesi.

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Keinan Davis è finito nel mirino dell’Atalanta per la prossima stagione con l’attaccante dell’Udinese che è diventato un obiettivo di mercato dei bergamaschi. Keinan Davis verso l’addio all’Udinese (Ansa Foto) – calciomercato.it Autore di un’ottima stagione con la maglia dell’Udinese, Keinan Davis ha attirato l’attenzione di diverse squadre tra cui anche alcune big del nostro campionato. Secondo quanto affermato da Nicolò Schira il futuro di Keinan Davis potrebbe essere a Bergamo con l’Atalanta che potrebbe salutare uno dei centravanti a disposizione di Raffaele Palladino in vista della prossima estate. Uno tra Krstovic e Scamacca potrebbe essere sacrificato per fare cassa con il classe 1998 dell’Udinese che potrebbe trasferirsi in nerazzurro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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