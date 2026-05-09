Keinan Davis nel mirino dell’Atalanta colpo in casa Udinese

L’attaccante dell’Udinese è stato inserito nella lista dei possibili acquisti dell’Atalanta per la prossima stagione. La società bergamasca ha individuato Davis come uno dei profili interessanti sul mercato. La trattativa non è ancora ufficiale e non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte. La rosa dell’Udinese potrebbe dunque subire modifiche in vista dei prossimi mesi.

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Keinan Davis è finito nel mirino dell’Atalanta per la prossima stagione con l’attaccante dell’Udinese che è diventato un obiettivo di mercato dei bergamaschi. Keinan Davis verso l’addio all’Udinese (Ansa Foto) – calciomercato.it Autore di un’ottima stagione con la maglia dell’Udinese, Keinan Davis ha attirato l’attenzione di diverse squadre tra cui anche alcune big del nostro campionato. Secondo quanto affermato da Nicolò Schira il futuro di Keinan Davis potrebbe essere a Bergamo con l’Atalanta che potrebbe salutare uno dei centravanti a disposizione di Raffaele Palladino in vista della prossima estate. Uno tra Krstovic e Scamacca potrebbe essere sacrificato per fare cassa con il classe 1998 dell’Udinese che potrebbe trasferirsi in nerazzurro.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Keinan Davis nel mirino dell’Atalanta, colpo in casa Udinese ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Atalanta-Udinese 2:2| Kristensen e Davis non bastano per i 3 punti PAGELLE E TABELLINO Atalanta-Udinese 2-2: Super Scamacca risponde a DavisFinisce in parità la sfida del New Balance Arena tra Atalanta e Udinese, valevole come anticipo della ventottesima giornata di campionato. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: MERCATO NAPOLI, NON SOLO DAVIS: TORNA NEL MIRINO PER L’ESTATE ANCHE PINAMONTI; Calciomercato Napoli: tutti i nomi dall’Udinese; Il Napoli ha messo nel mirino Keinan Davis! È il Lukaku 2.0, spunta il prezzo dell'Udinese; Davis-Napoli idea dall’Udinese | è il Lukaku 2.0. Il Napoli ha messo nel mirino Keinan Davis! È il Lukaku 2.0, spunta il prezzo dell'UdineseUltime notizie SSC Napoli - Il Napoli ha un disperato bisogno di gol, la società in estate dovrà cercare una nuova alternativa a Hojlund. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Calciomercato Napoli, nel m ... msn.com Davis: «Il mio recupero procede molto bene! Spero di esserci con il Cagliari»Arrivano segnali positivi in casa Udinese sulle condizioni di Keinan Davis, attaccante bianconero alle prese con un infortunio nelle ultime settimane. Durante la Cena della Bassa Friulana, evento al q ... cagliarinews24.com E per un Lukaku che va via ecco l’idea di ADL per completare l’attacco Azzurro. Si tratta di Keinan Davis (28 anni) attaccante Inglese dell’Udinese. Sarebbe un’operazione low cost visto che i Pozzo lo lascerebbero andare per 15 mln.. Davis ha siglato 10 reti i x.com