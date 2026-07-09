Mosca ha definito irresponsabili gli impegni presi dalla NATO nei confronti dell’Ucraina. Nel frattempo, le forze ucraine hanno attaccato depositi petroliferi russi, danneggiando impianti energetici.

“Irresponsabili”. Così Mosca definisce gli impegni presi ieri dalla NATO nei confronti dell’Ucraina. Intanto Kiev continua a colpire impianti energetici russi. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, Mosca: impegni Nato irresponsabili. Kiev attacca depositi petroliferi

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