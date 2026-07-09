Ucraina Mosca | impegni Nato irresponsabili Kiev attacca depositi petroliferi

Da tv2000.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mosca ha definito irresponsabili gli impegni presi dalla NATO nei confronti dell’Ucraina. Nel frattempo, le forze ucraine hanno attaccato depositi petroliferi russi, danneggiando impianti energetici.

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“Irresponsabili”. Così Mosca definisce gli impegni presi ieri dalla NATO nei confronti dell’Ucraina. Intanto Kiev continua a colpire impianti energetici russi. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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