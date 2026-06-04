Ucraina Kiev attacca San Pietroburgo all’inizio della Davos russa Mosca | La punizione sarà inevitabile

All'inizio della “Davos russa”, l’Ucraina ha attaccato San Pietroburgo, secondo fonti ufficiali. Mosca ha risposto minacciando una punizione inevitabile. Da mesi, il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue con attacchi contro civili e rappresaglie, mentre i negoziati sono fermi. La situazione rimane tesa, senza segnali di apertura da entrambe le parti.

Con i negoziati ormai in stallo da tempo, la guerra tra Russia e Ucraina va avanti a furia di attacchi sui civili e relative rappresaglie. Kiev ha rivendicato attacchi clamorosi con droni in territorio russo, in particolare a San Pietroburgo, in coincidenza con l’apertura del Forum internazionale economico (Spief), considerato una "Davos russa", con una nutrita partecipazione straniera. Ma Mosca accusa le forze ucraine di avere ucciso almeno 12 civili in altri attacchi, di cui 8 su un pullman passeggeri che era in viaggio dalla capitale alla Crimea occupata. E la "punizione" per i colpevoli, ha avvertito il Cremlino, sarà "inevitabile". Una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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L'Ucraina attacca Simferopol, la regione annessa della Crimea: La Russia: Punizione inevitabile

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