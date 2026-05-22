Ucraina-Russia Kiev attacca le raffinerie di Mosca | droni su Syzran

Nelle ultime ore, sono state segnalate incursioni di droni su Syzran, una località vicina a Mosca, mentre le autorità ucraine hanno rivendicato attacchi contro raffinerie nella capitale russa. Le notizie arrivano in un contesto di tensioni crescenti tra i due paesi, con azioni militari che coinvolgono obiettivi strategici e infrastrutture. Le fonti ufficiali russi hanno riferito di danni e di un aumento delle misure di sicurezza nelle aree interessate. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle parti coinvolte.

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(Adnkronos) – "Nel complesso, il nostro piano a lungo termine per maggio si sta in gran parte svolgendo. Gli obiettivi principali sono le raffinerie di petrolio russe, i depositi e altre infrastrutture legate a queste entrate petrolifere". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che droni di Kiev hanno colpito la raffineria di petrolio di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Emergenza in Russia, attacco ucraino a una raffineria: piogge di petrolio e città evacuate Sullo stesso argomento Ucraina, i droni di Kiev incendiano le raffinerie russe. Missili su Odessa e KhersonI droni lanciati dall'Ucraina continuano a causare pesanti danni alle raffinerie, ai terminal petroliferi e ai centri di comando russi anche a... Ucraina-Russia, “attacco con droni su Mosca: 3 morti”(Adnkronos) – Massicco attacco di droni ucraini contro Mosca e la regione della capitale nella notte è stato respinto dalle forze di difesa aerea del... Non si ferma la guerra tra #Russia e #Ucraina: almeno tre morti e 12 feriti, nella regione di Mosca, per un massiccio attacco lanciato da Kiev nella notte. Il Cremlino: Abbattuti 556 droni. Presa di mira una raffineria alla periferia della capitale russa Foto Ans x.com La Russia colpisce l'Ucraina con un massiccio attacco aereo, uccidendo 1 reddit Ucraina-Russia, Kiev attacca le raffinerie di Mosca: droni su Syzran - VideoL'agenzia di stampa indipendente russa Astra ha confermato che i droni ucraini hanno colpito la raffineria di Syzran, di proprietà della compagnia petrolifera e del gas Rosneft. adnkronos.com Guerra Ucraina Russia, Kiev colpisce gli 007 russi: strage a Kherson. DIRETTAZelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'Fsb. Allegato al messaggio su X, il video che mostra il momento in cui i droni colpiscono simultaneamente degli ... tg24.sky.it