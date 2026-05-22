Ucraina-Russia Kiev attacca le raffinerie di Mosca | droni su Syzran
Nelle ultime ore, sono state segnalate incursioni di droni su Syzran, una località vicina a Mosca, mentre le autorità ucraine hanno rivendicato attacchi contro raffinerie nella capitale russa. Le notizie arrivano in un contesto di tensioni crescenti tra i due paesi, con azioni militari che coinvolgono obiettivi strategici e infrastrutture. Le fonti ufficiali russi hanno riferito di danni e di un aumento delle misure di sicurezza nelle aree interessate. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle parti coinvolte.
(Adnkronos) – "Nel complesso, il nostro piano a lungo termine per maggio si sta in gran parte svolgendo. Gli obiettivi principali sono le raffinerie di petrolio russe, i depositi e altre infrastrutture legate a queste entrate petrolifere". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che droni di Kiev hanno colpito la raffineria di petrolio di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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