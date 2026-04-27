L'ex allenatore della nazionale ha conquistato il titolo con la squadra in Qatar, dopo che la decisione di revocare tre punti a favore di un'altra formazione ha modificato la classifica. La vittoria aritmetica era stata già sancita alcune settimane fa, ma la disputa sui punti bonus ha portato a un aggiornamento finale. La questione riguarda un errore nelle sostituzioni effettuate dalla squadra rivale, che ha portato alla modifica del risultato.

Si dice che l'attesa aumenti il desiderio, e allora, evidentemente, Roberto Mancini si sarà goduto ancora di più il titolo conquistato dal suo Al-Sadd in Qatar. Perché nella serata di oggi la vittoria del campionato è diventata aritmetica grazie alla conquista dei tre punti contro lo Shamal, che vincendo avrebbe potuto superare in classifica l'Al-Sadd all'ultimissima curva. Ma la partita tra prima e seconda è finita 3-2 in favore della squadra dell'ex ct della Nazionale: 2-0 a fine primo tempo (con graffio dell'ex Liverpool Roberto Firmino), superiorità numerica in avvio di secondo e tris finale. La vittoria del...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mancini, ora è tutto vero: campione in Qatar con l'Al-Sadd dopo la revoca (parziale) del titolo

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