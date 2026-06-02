Alla vigilia della partita contro il Lussemburgo, il commissario tecnico ad interim ha dichiarato che i giovani provenienti dall'Under 21 rappresentano il punto di partenza per il futuro della Nazionale. Baldini ha sottolineato che sono loro il nucleo su cui costruire il prossimo ciclo della squadra azzurra. Nessun riferimento a nomi specifici o altri dettagli, solo l’indicazione di una fiducia riposta nei giovani calciatori.

L'Italia del dopo Spalletti riparte dai giovani. Alla vigilia dell'amichevole contro il Lussemburgo, il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini guarda al futuro del calcio azzurro e indica nei ragazzi provenienti dall'Under 21 la base su cui costruire il prossimo ciclo della Nazionale. «Questi ragazzi sono il futuro del calcio italiano. Se sono arrivati qui vuol dire che in questo momento sono i più bravi, sono partiti dall'Under 15 per arrivare alla Nazionale maggiore. Vogliamo far vedere che questi ragazzi hanno avuto una maturazione in questo percorso», ha dichiarato il tecnico. «Orgoglio, coraggio e libertà» Baldini, chiamato a guidare gli azzurri in attesa della scelta del nuovo commissario tecnico da parte della Federazione, non nasconde l'emozione per l'incarico ricevuto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'Italia riparte dai giovani, Baldini: «Sono il futuro del nostro calcio»

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