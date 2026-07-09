Bonnie Tyler è morta all’età di 75 anni. Ecco com’erano stati i suoi ultimi mesi. La leggendaria cantante è diventata una delle più grandi star della sua generazione grazie a successi iconici come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It’s a Heartache. La sua carriera decollò con l’uscita del suo album del 1977 The World Starts Tonight, che includeva singoli come Lost in France e More Than a Lover, e si affermò rapidamente come una delle voci più riconoscibili della musica. Ora, il mondo ha perso una vera icona. Durante gli ultimi mesi della sua vita, la salute di Tyler si deteriorò rapidamente. A maggio, fu sottoposta a un intervento chirurgico salvavita per un’appendice perforata in Portogallo. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Tutto sugli ultimi mesi di Bonnie Tyler prima della morte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

THE RESUME OF APOLLYON--The Demonic Siege

Notizie e thread social correlati

Morte a Campobasso, c’è conferma dell’avvelenamento da ricina: si indaga sugli ultimi 5 mesi della vita di AliceNel mese di Natale a Campobasso si sono verificati i decessi di una donna e di sua figlia, per i quali il Centro antiveleni ha confermato...

Zanardi, gli ultimi mesi prima della morteAlex Zanardi è deceduto dopo un periodo di ricovero che ha seguito il suo secondo incidente avvenuto nel mese di giugno.

Temi più discussi: La musica e lo spettacolo piangono Bonnie Tyler, icona pop degli anni 80; Bonnie Tyler: chi era, età, marito, figli, canzoni famose, com’è morta; Morta Bonnie Tyler: addio alla voce di Total Eclipse of the Heart; Lutto nella musica: è morta Bonnie Tyler, voce di Total Eclipse of the Heart. Aveva 75 anni.

Bonnie Tyler ci ha lasciati dopo aver lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Qui un'estratto da un'intervista in cui ripercorre le sue più grandi hit che l'hanno portata al successo. #radiodeejay #news #musica x.com

Bonnie Tyler, conosciuta per successi come Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It's a Heartache, è morta all'età di 75 anni reddit

È morta Bonnie Tyler, la star di Total Eclipse of the Heart si spegne a 75 anniLa musica internazionale perde una delle sue voci più celebri: Bonnie Tyler, artista gallese simbolo del rock-pop degli anni Settanta e Ottanta, è morta all’età di 75 anni. La cantante, famosa per il ... notizie.it

Si è spenta una delle voci che hanno graffiato gli anni ’80: addio a Bonnie TylerLa cancellazione del tour 2026 era stato per molti un segnale preoccupante. Se ne va l'interprete di alcune canzoni-simbolo del pop-rock di una decade realmente d'oro ... affaritaliani.it