Alex Zanardi è deceduto dopo un periodo di ricovero che ha seguito il suo secondo incidente avvenuto nel mese di giugno. Nei mesi precedenti, aveva subito interventi chirurgici e cure intensive presso strutture specializzate. La sua morte si è verificata pochi mesi dopo l’incidente, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle cause o sulle condizioni di salute che hanno portato al decesso.

Una vita disegnata dalla tenacia, quella di Alex Zanardi, cheha lasciato il mondo dello sport all’età di 59 anni. La sua morte ha spiazzato tutti, anche i familiari che hanno spiegato: “È stato capace di sorprenderci tutti, ancora una volta”. Infatti, secondo quanto riportaCorriere, la sua scomparsa è arrivata quando a livello fisico non si erano presentati dei problemi particolari, anzi, presentava sintomi che per lui erano la norma negli ultimi anni dopo il suo secondo tragico incidente, avvenuto nel 2020. Un pò di febbre, una lieve difficoltà respiratoria e un pò di tosse, nulla di preoccupante in apparenza, per un campione di tale portata.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zanardi, gli ultimi mesi prima della morte

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