Morte a Campobasso c’è conferma dell’avvelenamento da ricina | si indaga sugli ultimi 5 mesi della vita di Alice

Nel mese di Natale a Campobasso si sono verificati i decessi di una donna e di sua figlia, per i quali il Centro antiveleni ha confermato l’avvelenamento da ricina. Si stanno svolgendo indagini che si concentrano sugli ultimi cinque mesi della vita delle vittime, per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia. Le autorità continuano a lavorare per raccogliere tutti gli elementi necessari.

Arriva la conferma del Centro antiveleni sull'avvelenamento da ricina per Antonella Di Ielsi e Sara di Vita, mamma e figlia morte nel periodo di Natale a Campobasso. La Procura di Larino ha ricevuto la relazione del Maugeri di Pavia sul caso.🔗 Leggi su Fanpage.it

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