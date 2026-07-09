Il presidente di una associazione ha espresso amarezza, affermando che sono stati costretti a chiudere e che nessuno ha ascoltato le loro richieste. Ha ricordato con nostalgia i bambini che frequentavano i locali, sottolineando il legame emotivo con l’attività. La dichiarazione arriva dopo la decisione di interrompere le attività, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali o motivazioni precise sui motivi della chiusura. La situazione ha suscitato reazioni tra i sostenitori dell’associazione.

Mauro Castelli ha il dente avvelenato, ma il cuore che batte ancora per quei bambini con i pantaloncini troppo lunghi che arrivano ai calcagni. La rinuncia della Scuola Basket Arezzo alla Serie B non è il fallimento di una società – i cui conti sono sani e i bilanci pubblici – ma una scelta dolorosa di un presidente che, per tre anni, ha cercato un interlocutore nell’industria aretina ricevendo in cambio solo silenzio. Così ha scelto di fare un passo indietro per non mettere a rischio il futuro di 400 tesserati e 26 squadre. Presidente, parla di appelli caduti nel vuoto. Cosa è successo in questi mesi? "In realtà sono già due anni che bussiamo alle porte del mondo economico importante di Arezzo, ma nessuno si è degnato di risponderci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Tutti zitti, ci hanno fatto chiudere". Resa Sba: l’amarezza del presidente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Roberto Savi della Banda della Uno Bianca a Belve Crime: «Personaggi non delinquenti ci hanno garantito protezione. Erano quelli che non ci hanno fatto prendere. E poi ci hanno fatto prendere»In un’intervista a Belve Crime, l’ex poliziotto Roberto Savi, leader della Banda della Uno Bianca, ha raccontato di aver avuto protezioni da parte di...

Spirito di Oriana, aiutaci tu. Ma che ci hanno fatto? Ci hanno anestetizzato?Un gruppo di persone si rivolge allo spirito di Oriana, chiedendo aiuto e descrivendo una sensazione di anestesia collettiva.