Turismo senza personale

Da ilrestodelcarlino.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A metà estate, circa il 20% degli operatori turistici non riesce ancora a trovare personale qualificato per gestire l’aumento di turisti previsto nelle spiagge durante luglio e agosto. Nonostante l’avanzare della stagione, molte imprese segnalano difficoltà nel reperire lavoratori adeguati per coprire le esigenze di servizio durante i mesi di maggiore afflusso. La carenza di personale si riscontra in diverse zone turistiche di mare, dove le richieste di manodopera sono ancora insoddisfatte.

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L’estate è già avanti, eppure un imprenditore turistico su cinque è ancora alla ricerca di personale qualificato per fare fronte all’assalto (prevedibile) dei turisti alle spiagge nelle settimane d’oro di luglio e agosto. L’allarme è in un sondaggio di Confartigianato Macerata-Ascoli-Fermo su un campione di imprese del settore della ristorazione e dell’accoglienza, che conferma come la difficoltà nel trovare manodopera resti uno dei principali problemi del comparto. Ebbene, secondo l’indagine, il 21% delle aziende non è ancora riuscito a completare l’organico. Le figure più difficili da trovare sono quelle di cucina e di sala, indicate dal 14% degli imprenditori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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