Hotel senza personale studenti senza fondi | così i giovani iraniani salvano l' estate della Riviera

Prima gli ucraini, ora gli iraniani. La "Riviera dell'accoglienza" torna a mobilitarsi e lo fa partendo dal lavoro. Sono già una trentina gli studenti originari di Teheran che, attraverso i network di Riviera Sicura e Conflavoro, hanno firmato un contratto stagionale per l'estate ormai alle porte.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Scuole superiori della provincia di ancona senza riscaldamento: emergenza per studenti e personaleANCONA – Tutti gli istituti superiori della Provincia di Ancona risultano oggi privi di riscaldamento, mettendo a rischio la sicurezza e il benessere...

Alma Mater, 2,5 milioni per i "senza borsa". Ma per gli studenti iraniani è emergenzaDecreto d’urgenza del Rettore Molari per coprire il 50% delle borse di studio scoperte.

Contenuti utili per approfondire

Hotel senza personale, studenti senza fondi: così i giovani iraniani salvano l'estate della RivieraMentre il regime di Teheran stringe la morsa e il cambio monetario azzera i risparmi, gli universitari iraniani cercano un impiego in Riviera: una boccata d'ossigeno per gli hotel a caccia di personal ... riminitoday.it

Hotel senza personale: «Paghe basse». Tra i timori dei giovani anche la distanza da casa e la disponibilità di tempo richiestaCAORLE - Da un lato, per gli studenti, l'opportunità di viaggiare in contesti diversi e la necessità di trovare un equilibrio tra vita privata e lavoro. Dall'altro, guardando alle aziende, la ... ilgazzettino.it