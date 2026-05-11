Nella regione Lazio si registra una forte carenza di personale qualificato nel settore del turismo, con una diminuzione del 90% rispetto ai numeri di qualche anno fa. I contratti giornalieri sono quasi il doppio rispetto alla media nazionale, indicando una forte prevalenza di forme di lavoro precario. Nel frattempo, si valuta l’impatto che i nomadi digitali potrebbero avere sul mercato alberghiero entro il 2035.

? Punti chiave Perché nel Lazio i contratti giornalieri sono quasi il doppio della media nazionale?. Come influenzeranno i nomadi digitali il mercato alberghiero entro il 2035?. Quali nuove competenze digitali sostituiranno le mansioni meno specializzate nel turismo?. Come può il nuovo protocollo d'intesa fermare la precarietà contrattuale regionale?.? In Breve Lazio registra l'81,1% di contratti a termine e il 44,2% di contratti giornalieri.. Claudia Pratelli e Tommaso Tanzilli promuovono formazione per contrastare il dumping contrattuale.. Entro il 2035 l'impatto dei nomadi digitali raggiungerà l'81,7% del mercato turistico.. L'occupazione turistica a Roma è cresciuta del 5,5% annuo nell'ultimo triennio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio, crisi nel turismo: manca il 90% del personale qualificato

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