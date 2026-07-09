Mugello (Firenze), 8 luglio 2026 - La stagione estiva è da poco iniziata ma le stime sul primo trimestre 2026 sono col segno +, e in attesa di dati più strutturati il Mugello fa un bilancio sull’andamento turistico del 2025. Di recente si è tenuta presso l’Unione dei Comuni un incontro tra il Centro Studi Turistici di Firenze, l’assessore al Turismo dell’Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, gli assessori al Turismo dei 9 Comuni della Comunità di Ambito Turistico, e l’Ufficio Turismo dell’ente. Un’offerta turistica stabile nei dati e che punta su un’ampia offerta di prodotti che vanno dallo sport, allo shopping, all’outdoor,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turismo nel Mugello, numeri in crescita e ottime recensioni online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Turismo in quota: i numeri della crescita smentiscono le criticheNegli ultimi mesi, il settore del turismo in quota ha registrato numeri di crescita che contraddicono le critiche avanzate da alcuni gruppi politici.

Turismo, Pc Oltre: «Numeri in crescita, si stanno raccogliendo i frutti»I dati sul turismo recenti indicano una crescita dei numeri, considerata una buona notizia per la regione.

Argomenti più discussi: Turismo, il Mugello piace a tutti. Lombardi e tedeschi i più presenti; Turismo nel Mugello: tutti i dati sotto la lente.

Turismo nel Mugello, numeri in crescita e ottime recensioni onlineIl Centro Studi Turistici fa il punto sull'andamento 2025 con l'Unione dei Comuni, tutti i dati sotto la lente ... lanazione.it

Turismo, il Mugello piace a tutti. Lombardi e tedeschi i più presentiIl Mugello ai turisti continua a piacere. Lo dicono le ultime rilevazioni, rese note durante un incontro nella sede dell’Unione dei Comuni del Mugello a Borgo San Lorenzo, convocato dall’assessore Fed ... lanazione.it