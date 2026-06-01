Turismo Pc Oltre | Numeri in crescita si stanno raccogliendo i frutti
I dati sul turismo recenti indicano una crescita dei numeri, considerata una buona notizia per la regione. Secondo l’associazione di categoria, i risultati sono in aumento e si stanno raccogliendo i frutti di investimenti e strategie adottate. La crescita riguarda sia il flusso di visitatori che le attività ricettive. Nessuna cifra precisa è stata comunicata, ma il trend è considerato favorevole per il settore locale.
«I dati sul turismo diffusi nei giorni scorsi rappresentano una notizia estremamente positiva per Piacenza e per l'intero territorio provinciale». Oltre 152 mila arrivi registrati nel 2025 e un incremento delle presenze del 18,9% rispetto al 2019 sono numeri che certificano una crescita. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
The AI-Inclusion Paradox: Global Tourism Leaders Chart a Course for a Sustainable Future
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