Turismo Pc Oltre | Numeri in crescita si stanno raccogliendo i frutti

Notizia in breve

I dati sul turismo recenti indicano una crescita dei numeri, considerata una buona notizia per la regione. Secondo l’associazione di categoria, i risultati sono in aumento e si stanno raccogliendo i frutti di investimenti e strategie adottate. La crescita riguarda sia il flusso di visitatori che le attività ricettive. Nessuna cifra precisa è stata comunicata, ma il trend è considerato favorevole per il settore locale.