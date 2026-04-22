Negli ultimi mesi, il settore del turismo in quota ha registrato numeri di crescita che contraddicono le critiche avanzate da alcuni gruppi politici. L’assessore regionale al Turismo ha commentato questa situazione ritenendo le contestazioni poco sincere e accusando alcuni rappresentanti di mancare di rispetto alle comunità che risiedono e lavorano nelle zone montane. La discussione si concentra sulla validità dei dati di crescita e sulle posizioni delle diverse parti coinvolte.

L’assessore regionale al Turismo, Bini, ha respinto con fermezza le recenti critiche mosse da Patto per l’autonomia, definendo le loro contestazioni un comportamento privo di sincerità e una mancanza di rispetto verso la comunità che vive e lavora nelle zone montane. La replica della Regione arriva per difendere l’operato amministrativo attraverso una serie di evidenze statistiche relative al settore turistico e alla vitalità economica delle aree alte. I numeri della crescita turistica tra flussi e ricavi. Le dinamiche del comparto turistico mostrano una traiettoria di sviluppo marcata se si confrontano i dati attuali con quelli della stagione 201718, periodo precedente alla giunta Fedriga.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo in quota: i numeri della crescita smentiscono le critiche

Notizie correlate

Turismo, dati in crescita: sempre più arrivi, presenze e soggiorni. Tutti i numeriFerrara rafforza il proprio posizionamento turistico nazionale e internazionale, sia a livello di arrivi (clienti/check-in) che di presenze (numero...

Il piano di Decaro per la crescita del turismo in Puglia: "Valorizziamo le aree interne della regione"Il presidente della Regione ha visitato gli stand della Btm, la fiera internazionale del Turismo che è in svolgimento a Bari.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: UNA MONTAGNA DA VIVERE ANCHE D’ESTATE; Una montagna di rifiuti abbandonati in quota (con il rischio di attirare animali selvatici e grandi carnivori) il Comune dice basta: C'è un turismo dell'immondizia; Dote Sport - Regione Lombardia; Turismo in montagna, il viaggio delle mele.

TURISMO, BOOM DI PRESENZE A BARDONECCHIA E SESTRIEREBARDONECCHIA/SESTRIERE - Dopo Torino, Bardonecchia al secondo e Sestriere al terzo posto per presenze turistiche in provincia di Torino. Se il turismo in Piemonte ha chiuso il 2025 con numeri positivi ... valsusaoggi.it

Turismo all’aria aperta, la Toscana conquista stranieri e residenti e nel 2025 supera i 10 milioni di presenzeEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

GARGANO, NASCE LA RETE DELLE GUIDE ESCURSIONISTICHE: 31 professionisti uniti per il turismo sostenibile - facebook.com facebook

I ragazzi con sindrome di Down di "Casanostra" a Campobasso hanno realizzato composizioni floreali per la manifestazione sul turismo inclusivo in corso nella Stazione Leopolda di Firenze. #IoSeguoTgr x.com