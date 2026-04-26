Il procuratore della giustizia sportiva ha dichiarato di aver completato le indagini sul caso Rocchi, che sono state successivamente archiviate. Ora ha annunciato che richiederà ufficialmente gli atti all’autorità giudiziaria di Milano. La comunicazione è stata resa nota attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli o commenti sul procedimento in corso.

La nota di Giuseppe Chinè, procuratore della Figc e quindi capo della giustizia sportiva in Italia, arriva nel momento più delicato del nuovo terremoto arbitrale italiano, aperto dall’avviso di garanzia notificato a Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva secondo quanto riportato da Agi e ripreso da diversi media. Come già sappiamo e abbiamo analizzato a fondo, il caso nasce intorno ai presunti interventi esterni nella sala Var di Lissone, con due episodi diventati immediatamente centrali nel racconto pubblico: Udinese-Parma del 1° marzo 2025 e la vecchia Inter-Verona del 6 gennaio 2024, quella della mancata espulsione di Bastoni per il contatto con Duda prima del gol decisivo di Frattesi.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso Rocchi, Chinè si difende: “Abbiamo indagato e archiviato, ora chiederemo gli atti a Milano”

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