Un videoclip del singolo ‘Vieni in Saragozza’ è stato diffuso recentemente, generando polemiche. Le riprese sono state girate sotto i portici di San Luca, e alcune scene hanno suscitato contestazioni. La pubblicazione è prevista per mercoledì sulle piattaforme di streaming. La clip ha attirato l’attenzione per alcuni contenuti e immagini ritenute discutibili da parte di alcuni spettatori.

Bologna, 6 luglio 2026 – Bologna, 6 luglio 2026 - È un videoclip destinato a far discutere quello del singolo ‘Vieni in Saragozza’, in uscita mercoledì sulle piattaforme. Per lanciare l’ultima traccia del rapper emergente bolognese Lonze, sui social in questi giorni stanno rimbalzando di telefono in telefono brevi estratti di una scena in particolare, in cui l’autore del brano insieme a una decina di amici-comparse si trova all’ombra dei portici patrimonio Unesco di via Saragozza. Il rapper canta il ritornello del proprio inedito. Qui il rapper canta il ritornello del proprio inedito, mentre alle sue spalle gli amici in shorts o costume da bagno e ciabatte si buttano, scivolando, su un telo di plastica steso proprio sotto gli archi, scivolando via alle spalle del rapper dopo avere inzuppato il telo con acqua e sapone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vieni in Saragozza, il videoclip delle polemiche: il rapper Lonze e quegli ‘scivoloni’ contestati sotto i portici di San Luca

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