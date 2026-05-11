Infortunio Pulisic | passa la paura per il Milan l’esito degli esami dopo il forfait con l’Atalanta Le condizioni dell’americano

Dopo il forfait contro l’Atalanta, sono stati resi noti gli esami eseguiti sull’attaccante del Milan, che ha subito un infortunio durante la partita. Le condizioni dell’americano sono state valutate dai medici, ma i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. La squadra si prepara a gestire la situazione, mentre il finale di stagione si fa complicato per i rossoneri, tra risultati altalenanti e un numero di giocatori infortunati ancora elevato.

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