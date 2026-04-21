Infortunio Bernardeschi l’esito ufficiale degli esami dell’attaccante del Bologna | le sue condizioni e quanto rimarrà fuori

Da calcionews24.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato comunicato l’esito degli esami condotti sull’attaccante del Bologna in seguito all’infortunio subito. Le analisi hanno fornito dettagli sulle condizioni fisiche del giocatore e indicano quanto tempo potrebbe rimanere fuori dal campo. L’annuncio ufficiale specifica la natura dell’infortunio e le eventuali terapie necessarie. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero o sui possibili interventi medici.

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