È stato comunicato l’esito degli esami condotti sull’attaccante del Bologna in seguito all’infortunio subito. Le analisi hanno fornito dettagli sulle condizioni fisiche del giocatore e indicano quanto tempo potrebbe rimanere fuori dal campo. L’annuncio ufficiale specifica la natura dell’infortunio e le eventuali terapie necessarie. Al momento, non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sulle tempistiche di recupero o sui possibili interventi medici.

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© Calcionews24.com - Infortunio Bernardeschi, l’esito ufficiale degli esami dell’attaccante del Bologna: le sue condizioni e quanto rimarrà fuori

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