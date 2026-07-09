TS – Mancano i gol la Juve deve comprarli

Negli ultimi cinque anni, la Juventus ha registrato una media di massimo 1,6 gol a partita, secondo quanto riportato da Tuttosport. La società sembra aver bisogno di rinforzi in attacco, come dimostrano i commenti sui social, che evidenziano la carenza di gol e la necessità di acquisti mirati per migliorare la fase offensiva. La media realizzativa sottolinea le difficoltà a trovare la rete con continuità nel corso delle stagioni recenti.

2026-07-09 08:26:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da Tuttosport: Nelle ultime cinque stagioni, la Juventus non è mai andata oltre gli 1,6 gol a partita, una media stentata che ha reso ancora più deprimenti le stagioni, al di là del risultato finale. L’Inter nello stesso periodo è stata per tre volte sopra la media di due gol a partita ed è scesa, nella sua stagione peggiore, a 1,7. Esiste, dunque, un grave problema di gol. E di attaccanti. Perché al reparto è sempre mancato un uomo da più di 20 gol (il massimo lo ha toccato Vlahovic nella stagione ’23-24 con 18 gol complessivi) o che, almeno, rappresentasse un punto di riferimento solido per far segnare gli altri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Juventus, mancano i gol delle punte. E il mercato non ha aiutato

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