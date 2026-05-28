Il professor Bava ha affermato che la Juventus dovrebbe ridurre gli ingaggi dei giocatori e mantenere i migliori in rosa. Ha inoltre dichiarato che per migliorare il bilancio non è necessaria una rivoluzione, ma semplicemente fare acquisti mirati. Riguardo a Vlahovic, ha detto che, in assenza di una riduzione dello stipendio, il suo sostituto dovrebbe essere valutato.

L’intervista al professor Bava: «Per il bilancio non serve una rivoluzione, ma acquisti azzeccati. Vlahovic? Va sostituito se non si riduce l’ingaggio». Le dichiarazioni di Damien Comolli stanno facendo discutere il mondo Juve. Tuttosport ha intervistato il professor Fabrizio Bava, autore di diversi interventi e libri sul calcio e la sua dimensione economica. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano IL RISCHIO DI SVALUTARE IL PARCO GIOCATORI SAPENDO CHE SI DEVE CEDERE « Assolutamente sì, ma non vi è nulla di nuovo in questo. È uno scenario che i bianconeri si portano dietro dalla gestione Giuntoli. La Juve ha un numero di giocatori superiori alle esigenze, ha bisogno di abbassare ingaggi e ammortamenti e perciò dovrà cedere i profili per i quali si è speso di più ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fabrizio Bava: «La Juve deve abbassare gli ingaggi e i migliori non deve cederli»

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