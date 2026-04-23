TS – Juve verso il Milan | David super gol in allenamento Mangiapoco para tutto! Yildiz e altri due…

Dopo il giorno di riposo concesso ieri, la Juventus ha ripreso gli allenamenti alla Continassa. Durante la sessione di oggi sono stati osservati alcuni momenti di particolare attenzione, con un giocatore che ha segnato un gol molto applaudito e un portiere che ha parato diversi tiri difficili. Tra i presenti anche alcuni giovani promessi alla prima squadra, mentre si continua a seguire da vicino la condizione di alcuni elementi chiave.

2026-04-22 19:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Luciano Spalletti, quest’oggi la Juve ha ripreso a lavorare alla Continassa. È partito il conto alla rovescia per il big match di domenica contro il Milan, che potrebbe permettere ai bianconeri, in caso di vittoria, di agganciare proprio la squadra di Massimiliano Allegri. Ancora alcune situazioni da tenere d’occhio in casa Juventus per quel che riguarda gli acciaccati: c’è chi, anche oggi, ha lavorato a parte. Tra questi Kenan Yildiz, che resta il più grande dubbio del tecnico bianconero in vista di domenica. Juve, verso il Milan: differenziato per Yildiz e altri due .🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – Juve verso il Milan: David super gol in allenamento, Mangiapoco para tutto! Yildiz e altri due… Notizie correlate David dà spettacolo in allenamento: gol strepitoso del canadese, che manda così un messaggio a tutto l’ambiente – VIDEOdi Luca FiorettiDavid accende l’entusiasmo alla Continassa: il centravanti dimostra tutto il proprio incredibile talento con l’obiettivo di... Leggi anche: Infortunio David: novità importanti sull’attaccante canadese verso Juve Como. Cos’è successo oggi in allenamento Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Juve verso il Milan: David super gol in allenamento, Mangiapoco para tutto! Yildiz e altri due...; Accostato al Napoli, anche la Juve pensa a Pellegrini a parametro zero: il punto – TS; McKennie trascina la Juve: 2-0 al Genoa; Spinazzola, i discorsi per il rinnovo non decollano: irrompe la Juve? Le ultime – TS. Il provino di Thuram, la stanchezza di McKennie, un nuovo infortunio: come sta la Juve verso il GalatasarayTORINO - Un provino tira l’altro, evidentemente. Khéphren Thuram questa mattina capirà se farà parte della spedizione verso Istanbul: prima un test con la palla, poi un altro senza. E intorno? Niente. tuttosport.com #Juve ad alta intensità, Spalletti carica i suoi: l'allenamento verso il big match contro il Milan x.com Juve ad alta intensità, Spalletti carica i suoi: l'allenamento verso il big match contro il Milan - facebook.com facebook