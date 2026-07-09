Trump vende armi l’Europa le compra e lui vuole la Groenlandia La NATO è un comitato d’affari privato

L’ex presidente degli Stati Uniti ha venduto armi alla Turchia e ha autorizzato la produzione di missili Patriot in Ucraina. Ha anche criticato duramente la Spagna e ha espresso interesse per la Groenlandia. La NATO è stata definita come un “comitato d’affari privato”. Nonostante le tensioni, ha affermato di aver ricevuto “tanto amore” da vari paesi.

Trump attacca la Spagna duramente, vende gli aerei alla Turchia e apre alla produzione di missili patriot in Ucraina. Attacca tutti ma dice di aver ricevuto "tanto amore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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