Trump vende armi l’Europa le compra e lui vuole la Groenlandia La NATO è un comitato d’affari privato

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’ex presidente degli Stati Uniti ha venduto armi alla Turchia e ha autorizzato la produzione di missili Patriot in Ucraina. Ha anche criticato duramente la Spagna e ha espresso interesse per la Groenlandia. La NATO è stata definita come un “comitato d’affari privato”. Nonostante le tensioni, ha affermato di aver ricevuto “tanto amore” da vari paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Trump attacca la Spagna duramente, vende gli aerei alla Turchia e apre alla produzione di missili patriot in Ucraina. Attacca tutti ma dice di aver ricevuto "tanto amore". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Trump MOLLA Taiwan per 200 BOEING: ecco perché la tua benzina cambierà a settembre

Video Trump MOLLA Taiwan per 200 BOEING: ecco perché la tua benzina cambierà a settembre

Notizie e thread social correlati

Vertice Nato – Trump insiste: “L’Italia pessima sulle basi. La Spagna è senza speranza, niente più affari”. E ribadisce: “Groenlandia grande problema”Durante un vertice Nato, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Italia per le basi militari, definendola “pessima”, e ha dichiarato che la...

Trump attacca la Nato: “Gli alleati ci hanno deluso”. Frecciata a Meloni, poi ritorna sulla GroenlandiaDurante un incontro ad Ankara, un rappresentante degli Stati Uniti ha criticato gli alleati della Nato, affermando che hanno deluso gli Stati Uniti.

Temi più discussi: Trump dalla rabbia all’unità: C’era tanto amore in quella stanza; Nato europea, cosa significa e quali armi verrebbero prodotte: dai lanciarazzi ai Samp-T; Summit Ankara: dichiarazione finale su Iran e mutua difesa articolo 5; Patriot, aerei, droni: a margine del vertice Nato c'è il business delle armi.

trump vende armi lTrump vende armi, l’Europa le compra e lui vuole la Groenlandia. La NATO è un comitato d’affari privatoTrump attacca la Spagna duramente, vende gli aerei alla Turchia e apre alla produzione di missili patriot in Ucraina ... fanpage.it

trump vende armi lVertice Nato, Trump gela l’Europa e attacca ancora Meloni: Ci avete voltato le spalleAl vertice Nato di Ankara Trump attacca gli alleati europei e vende armi a caro prezzo: cosa significa per la spesa militare e per l’Italia ... quifinanza.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web