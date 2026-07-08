Vertice Nato – Trump insiste | L’Italia pessima sulle basi La Spagna è senza speranza niente più affari E ribadisce | Groenlandia grande problema

Da ilfattoquotidiano.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un vertice Nato, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l’Italia per le basi militari, definendola “pessima”, e ha dichiarato che la Spagna è senza speranza e che non ci saranno più affari. Ha anche ribadito che la Groenlandia rappresenta un grande problema, riferendosi alla decisione di restituirla alla Danimarca dopo la Seconda guerra mondiale.

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Il presidente degli Usa Donald Trump torna sulla Groenlandia, isola che il suo Paese, secondo lui, non avrebbe dovuto “restituire” alla Danimarca dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel secondo anno della quale il Regno venne invaso dal Terzo Reich in “meno di un giorno”. In una conversazione con la stampa a fianco del segretario generale Mark Rutte a margine del summit di Ankara, Trump ha attaccato nuovamente l’alleato scandinavo, che fino a qualche mese fa era uno dei Paesi più filoamericani di tutta Europa. La Groenlandia, ha detto, “è un grosso problema per gli Stati Uniti d’America”. La Danimarca, ha ricordato, è stata “sconfitta in meno... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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