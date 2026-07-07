Durante un incontro ad Ankara, un rappresentante degli Stati Uniti ha criticato gli alleati della Nato, affermando che hanno deluso gli Stati Uniti. La stessa persona ha anche rivolto una frecciatina alla leadership di un paese europeo, senza specificare ulteriori dettagli. Successivamente, ha ripetuto un commento riguardante la Groenlandia, mantenendo un tono critico verso alcune posizioni degli alleati. La discussione ha evidenziato tensioni all’interno dell’alleanza militare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le tensioni tra Stati Uniti e alleati della Nato tornano al centro della scena. Durante il bilaterale ad Ankara con il presidente turco Recep Tayyip Erdo?an, Donald Trump ha lanciato pesanti critiche nei confronti dell’Alleanza Atlantica, accusando diversi Paesi europei di non aver sostenuto Washington sulla questione iraniana. Il presidente americano ha inoltre parlato della presenza militare Usa in Europa, della Groenlandia e del rapporto con la premier italiana Giorgia Meloni. Trump: “La Nato non ha risposto alle nostre aspettative”. Nel corso dell’incontro ad Ankara, Trump ha espresso una forte delusione nei confronti della Nato, sostenendo che gli Stati Uniti hanno investito molto nell’Alleanza senza ricevere un adeguato sostegno dagli altri membri. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Trump attacca la Nato: “Gli alleati ci hanno deluso”. Frecciata a Meloni, poi ritorna sulla Groenlandia

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Trump attacca la NATO: Ci ricorderemo – Hormuz divide USA ed Europa

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