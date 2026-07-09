Trump si sente minacciato E l’Iran non c’entra…

Durante il ritorno dal vertice Nato di Ankara, l'ex presidente degli Stati Uniti ha preferito non utilizzare il nuovo Air Force One, ricevuto come dono dal Qatar, ma il modello precedente. La decisione sarebbe stata motivata da ragioni di sicurezza, secondo quanto si è appreso. Non sono stati forniti dettagli specifici sui rischi o sulle minacce che avrebbero influenzato questa scelta. La notizia è stata diffusa senza ulteriori commenti ufficiali.

Per tornare in patria dal vertice Nato di Ankara Trump non ha usato il nuovo Air Force One ricevuto in dono dal Qatar, bensì il vecchio. Motivi di sicurezza, è trapelato. Timori che fanno il paio con quanto ha dichiarato Trump: “ Sono il numero uno nella lista nera dell’Iran “. Per capire cosa sta accadendo in questi giorni, caratterizzati dalla nuova fiammata di Hormuz, occorre partire da qui, da questa paura, che la scelta dell’aereo ha dimostrato plasticamente. E dalla banale constatazione che l’Iran, anche se volesse, avrebbe zero possibilità di attentare all’Air Force One, vecchio o nuovo che sia, protetto dalle difese elettroniche più sofisticate del mondo, da una scorta di jet e dalla rete di sorveglianza a distanza dell’apparato di intelligence più sofisticato del mondo (o quasi, visto che c’è anche la Cina). 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Perché Trump sta minacciando di nuovo lIran

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