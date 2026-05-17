Iran Netanyahu sente Trump | Consapevoli della situazione

Oggi, il primo ministro israeliano avrà un colloquio telefonico con l’ex presidente degli Stati Uniti, mentre nel frattempo si intensificano le tensioni legate alla questione iraniana. Attualmente i negoziati sul programma nucleare sono in fase di stallo e gli Stati Uniti stanno esercitando pressioni sul governo di Teheran. Nel frattempo, la Cina sta assumendo un ruolo sempre più prominente nella regione mediorientale, contribuendo a modificare gli equilibri geopolitici.

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