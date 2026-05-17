Iran Netanyahu sente Trump | Consapevoli della situazione

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, il primo ministro israeliano avrà un colloquio telefonico con l’ex presidente degli Stati Uniti, mentre nel frattempo si intensificano le tensioni legate alla questione iraniana. Attualmente i negoziati sul programma nucleare sono in fase di stallo e gli Stati Uniti stanno esercitando pressioni sul governo di Teheran. Nel frattempo, la Cina sta assumendo un ruolo sempre più prominente nella regione mediorientale, contribuendo a modificare gli equilibri geopolitici.

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(Adnkronos) – Benjamin Netanyahu parlerà oggi con Donald Trump in un momento di alta tensione sul dossier iraniano, tra negoziati in stallo, pressioni americane sul programma nucleare di Teheran e il crescente ruolo della Cina nello scenario mediorientale. Il premier israeliano, intervenendo all’inizio della riunione settimanale del gabinetto a Gerusalemme, ha confermato il colloquio con. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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