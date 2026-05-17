Trump sente Netanyahu e minaccia l’Iran | Non resterà più nulla di voi Fonti israeliane | Si decida – La diretta

Il presidente degli Stati Uniti ha avuto una conversazione telefonica con il premier israeliano, durante la quale ha espresso una forte posizione nei confronti dell’Iran. Trump ha dichiarato che l’Iran ha l’obiettivo di ottenere un accordo e ha minacciato di essere pronto a rispondere con azioni dure. Fonti israeliane hanno chiamato in causa la necessità di prendere decisioni chiare, mentre le dichiarazioni di Trump si sono susseguite nel corso della giornata, evidenziando una tensione crescente tra le parti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sostiene che l’Iran ha « interesse a raggiungere un accordo ». Lo ha dichiarato in un’intervista al corrispondente di Bfmtv negli Stati Uniti, Antoine Heulard, mentre sono in stallo i negoziati sul programma nucleare iraniano e sul conflitto. Trump, al 77esimo giorno della guerra iniziata da Stati Uniti e Israele, non sa se a breve ci sarà un accordo. «Non ne ho idea. Se non lo raggiungono, passeranno dei brutti momenti. Hanno interesse a raggiungere un accordo», ha detto ieri il presidente Usa. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, incluso il New York Times, dovrebbe decidere nelle prossime ore se riprendere o meno gli attacchi contro il regime iraniano. 🔗 Leggi su Open.online

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Iran, Trump minaccia con larmata. Teheran: risposta schiacciante

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