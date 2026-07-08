Trump e le gaffe al vertice Nato | Iran diventa Giappone e Zekensky è Putin - Video

Da quotidiano.net 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Iran diventa "la repubblica islamica del Giappone" e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trasforma in Vladimir Putin. Donald Trump non brilla per precisione nelle risposte ai giornalisti a Ankara, dove è andato in scena il vertice Nato. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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