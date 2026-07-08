L'Iran diventa "la repubblica islamica del Giappone" e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trasforma in Vladimir Putin. Donald Trump non brilla per precisione nelle risposte ai giornalisti a Ankara, dove è andato in scena il vertice Nato. Il 22-23-24 giugno, esce in sala il documentario Vittorio De Sica – La vita in scena diretto da Francesco Zippel. Il film. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Quotidiano.net - Trump e le gaffe al vertice Nato: Iran diventa Giappone e Zekensky è Putin - Video

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump e le gaffe al vertice Nato: Iran diventa Giappone e Zekensky è Putin - Video

Notizie e thread social correlati

Trump 'boccia' le sneaker di Rama al vertice Nato - VideoDurante il vertice Nato ad Ankara, il premier albanese si è presentato alla foto ufficiale indossando sneaker.

Leggi anche: Meloni al vertice Nato: "Con Trump rapporti cordiali" - Video

Temi più discussi: Trump oltre ogni limite contro Meloni: Serve un ordine restrittivo; Trump attacca Meloni, Paolo Mieli: La tratta come una persona che ha tradito un segreto condiviso; Infantino, la scalata del padrone del calcio che sussurra ai potenti; La semiologa: Il linguaggio di Trump? Minestrone indigesto.

'Falli tu stesso': Trump dà a Zelensky il via libera per produrre missili Patriot reddit

Lei non sa neppure cosa sia la Rosa Bianca e non è certo quella di Tabacci. Quali sarebbero le gaffe di Renzi? Guardi quelle della Meloni con Trump che la offende. x.com

La clamorosa gaffe di Trump al vertice NATO sulla Repubblica Islamica del GiapponeRispondendo alle domande dei giornalisti, Trump ha confuso l'Iran con il Giappone, affermando che la Repubblica Islamica del Giappone avrebbe lanciato oltre cento missili contro una portaerei americ ... msn.com

La gaffe di Trump durante il discorso in North Dakota: Potrei fare un ménage à trois con i miei bellissimi figli. Imbarazzo e risate nervose in salaIl panorama politico statunitense è ormai abituato alle uscite sopra le righe e alle provocazioni retoriche, ma l'ultima dichiarazione ... msn.com