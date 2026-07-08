Trump | Restiamo nella Nato Il tycoon ricuce ma attacca la Spagna E concede a Kiev di produrre i Patriot

Durante un vertice della Nato, un rappresentante ha dichiarato che gli Stati Uniti manterranno il loro impegno nell’Alleanza Atlantica, confermando la volontà di restare membri attivi. Il discorso ha incluso un attacco alla Spagna, senza specificare i motivi, e ha annunciato che Kiev potrà produrre sistemi di difesa Patriot, senza dettagli sui termini o le tempistiche. Non sono state prese decisioni di grande rilievo al termine dell’incontro.

Roma, 9 luglio 2026 – Il divorzio è in atto ma almeno, come nelle famiglie più riservate, non volano i piatti. Il vertice della Nato non si chiude di sicuro con decisioni epocali. Ma qualche punto fermo è rimasto, almeno a parole. Il primo è che l’articolo 5 del Trattato di Washington non si tocca. “Un attacco contro uno di noi è un attacco contro tutti. La nostra unità, solidarietà e forza collettiva rimangono il fondamento della pace, della sicurezza e della prosperità per il miliardo di cittadini della nostra Alleanza di nazioni libere e democratiche. Rimaniamo impegnati nel nostro approccio a 360 gradi alla deterrenza e alla difesa” si legge nel documento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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