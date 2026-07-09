Trump nuova furia sull’Iran Ma la guerra non ripartirà

Donald Trump ha affermato che la guerra con l’Iran non ricomincerà, definendo gli ultimi raid come operazioni rapide che si concluderanno presto. Ha inoltre dichiarato che tutto finirà in breve tempo e ha fatto riferimento al petrolio, senza fornire ulteriori dettagli. Le sue dichiarazioni seguono l’escalation di azioni militari nella regione, ma senza indicare un ritorno a un conflitto aperto.

La guerra non ricomincerà, promette Donald Trump, che parla degli ultimi raid come di «una cosa veloce»: «Finirà tutto presto e il petrolio scorrerà». Ma la tregua tra Stati Uniti e Iran è stata nuovamente interrotta dall’ordine che il presidente americano ha impartito durante il vertice Nato di Ankara, dal quale ha dato il via a nuovi bombardamenti e ne ha promessi (e fatti) di nuovi per la notte appena trascorsa, accusando gli iraniani di essere dei «bugiardi», anzi peggio: «Sono feccia, guidati da persone malate e spietate. Trattare con loro è una perdita di tempo. La tregua è finita». Attacchi su Hormuz, esplosioni nel sud dell’Iran: attivata la difesa aerea. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Trump responds to GOP Iran backlash in 4:30 AM post

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