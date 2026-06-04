Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti riprenderanno le azioni militari contro l’Iran solo se ci saranno vittime tra i soldati americani. Pur non confermando un ritorno immediato al conflitto, il presidente ha indicato questa condizione come una linea rossa. Le sue dichiarazioni segnano un possibile punto di svolta nelle tensioni tra i due Paesi, senza però annunciare un intervento imminente. La posizione si concentra sulla protezione dei militari statunitensi come limite alle escalation.

La guerra non è davvero finita, ma Donald Trump sembra aver deciso quale sia il limite oltre il quale gli Stati Uniti torneranno a combattere apertamente contro l'Iran. Secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe confidato ai propri collaboratori che prenderebbe in considerazione la fine della fragile tregua soltanto nel caso in cui Teheran uccidesse militari statunitensi. Una posizione che fotografa il delicato equilibrio raggiunto dopo mesi di scontri e che, al tempo stesso, racconta la volontà della Casa Bianca di evitare una nuova escalation regionale. Dietro questa scelta non c'è soltanto una valutazione militare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Trump fissa la linea rossa: la guerra con l'Iran ripartirà solo se cadranno soldati americani

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Trump, Irán y Ormuz: el conflicto que amenaza al petróleo mundial

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