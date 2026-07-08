Durante un vertice a Ankara, Donald Trump ha criticato alcuni alleati della NATO, poi ha dichiarato che l’alleanza rimane unita. La presidente del Consiglio italiano ha ridimensionato le tensioni, sottolineando la coesione tra i membri. Trump ha espresso di aver percepito “l’amore” degli alleati verso gli Stati Uniti durante l’incontro. La riunione ha visto confronti tra leader con dichiarazioni contrastanti, ma alla fine si è affermato un senso di compattezza.

ANKARA (TURCHIA) – Dopo le polemiche rinasce l’idillio. O quasi. Nella sala del Consiglio Atlantico Donald Trump ha percepito “l’amore” degli alleati per gli Stati Uniti. E per lui stesso, ovviamente. Il tycoon ha terremotato il vertice di Ankara, attaccando nel mattino – i soliti che non hanno aiutato sull’Iran, specialmente la Spagna ma anche l’Italia per il mancato uso delle basi – e ricucendo nel pomeriggio. Roma torna ad essere “buona”. “Quasi tutti sono stati buoni, hanno avuto un momento cattivo”, chiosa the Donald. Che poi sintetizza: “Abbiamo ritrovato l’unità”. Anche Giorgia Meloni stempera le polemiche, così come gli altri leader europei. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Vertice di Ankara, Trump attacca gli alleati poi frena: “La Nato è unita”. Anche Meloni stempera le polemiche

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Tensioni NATO, Trump attacca alleati e guarda alla Turchia - 1mattina News 07/07/2026

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