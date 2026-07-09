Durante una conferenza stampa al vertice Nato di Ankara, Donald Trump ha rivolto una domanda ai giornalisti chiedendo se avessero domande per Putin, e ha aggiunto che avrebbe chiamato il presidente russo e avrebbe girato le domande. In questa occasione, Trump ha confuso Zelensky con Putin, riferendosi a quest’ultimo come se fosse il leader ucraino.

(Agenzia Vista) Ankara, 08 luglio 2026 Donald Trump sembra scambiare Volodymyr Zelensky per Vladimir Putin durante una conferenza stampa al vertice Nato di Ankara. Il Presidente Usa indica Zelensky, ma dice: "Avete una domanda per il Presidente Putin? Non per Zelensky, ma per Putin.dopo lo chiamo e gliela riferisco. Fatemi una bella domanda, una domanda difficile". Una cronista ha quindi chiesto: "Quando metterà fine a questa guerra?". Trump ha replicato: "È un'ottima domanda. Non credo di avergliela mai fatta prima. Gliela farò". WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev "Valentina Clemente e Fred De Palma Presentano 'Saoco!' e Discutono l'Evoluzione di Bad Bunny e il Reggaeton in Italia" Previdenza: Giubboni (Univ. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump indica Zelensky e chiede a cronisti: Avete domande per Putin Dopo lo chiamo e gliele giro SOT

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