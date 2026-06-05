Putin e Zelensky dicono sì alla pace ma lo zar non cede il Donbass Trump | Dovete incontrarvi

Notizia in breve

Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky hanno dichiarato di essere disposti a parlare di pace, ma Putin ha ribadito che non cede il controllo del Donbass. Nel frattempo, l’ex presidente ha suggerito che i leader dovrebbero incontrarsi. Le dichiarazioni sono state fatte in contesti pubblici, senza indicazioni di avanzamenti concreti o negoziati in corso.