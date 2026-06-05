Putin e Zelensky dicono sì alla pace ma lo zar non cede il Donbass Trump | Dovete incontrarvi
Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky hanno dichiarato di essere disposti a parlare di pace, ma Putin ha ribadito che non cede il controllo del Donbass. Nel frattempo, l’ex presidente ha suggerito che i leader dovrebbero incontrarsi. Le dichiarazioni sono state fatte in contesti pubblici, senza indicazioni di avanzamenti concreti o negoziati in corso.
La pace torna a comparire nel linguaggio pubblico di Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, ma resta ancora lontana dal trasformarsi in un vero percorso negoziale. Il capo del Cremlino dice di essere pronto a discutere, il presidente ucraino rilancia un confronto diretto, Donald Trump invita i due leader a incontrarsi. Eppure, dietro le aperture, rimangono intatti i nodi che hanno bloccato finora ogni trattativa: il controllo russo sul Donbass, il ruolo degli Stati Uniti, la presenza dell’Europa come garante e la possibilità di un cessate il fuoco lungo l’attuale linea del fronte. Come ricostruisce Enrico Franceschini, Putin ha parlato a San Pietroburgo, a margine della cosiddetta “Davos russa”, sostenendo di essere disponibile a una soluzione sulla base di non meglio precisati compromessi discussi con Trump lo scorso agosto in Alaska. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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Putin says he will only meet Zelensky once lasting peace deal is agreed
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Non aver paura di imboccare la via d'uscita da questa guerra. Questa è la cosa principale che ti viene richiesta ora. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si rivolge a Vladimir Putin in una lunga lettera aperta. Hai trascorso quasi metà dei tuoi 26 a facebook
r/RedditUATalks on Reddit: Zelensky ha scritto una lettera aperta a Putin reddit
#drone #Romania @Antonio_Tajani @ZelenskyyUa Insomma, gira e rigira, per questo corrotto occidente, finisce sempre che #hastatoputin! Siete dei pagliacci pericolosi! x.com
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