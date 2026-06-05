Putin e Zelensky dicono sì alla pace ma lo zar non cede il Donbass Trump | Dovete incontrarvi

Da thesocialpost.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky hanno dichiarato di essere disposti a parlare di pace, ma Putin ha ribadito che non cede il controllo del Donbass. Nel frattempo, l’ex presidente ha suggerito che i leader dovrebbero incontrarsi. Le dichiarazioni sono state fatte in contesti pubblici, senza indicazioni di avanzamenti concreti o negoziati in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La pace torna a comparire nel linguaggio pubblico di Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, ma resta ancora lontana dal trasformarsi in un vero percorso negoziale. Il capo del Cremlino dice di essere pronto a discutere, il presidente ucraino rilancia un confronto diretto, Donald Trump invita i due leader a incontrarsi. Eppure, dietro le aperture, rimangono intatti i nodi che hanno bloccato finora ogni trattativa: il controllo russo sul Donbass, il ruolo degli Stati Uniti, la presenza dell’Europa come garante e la possibilità di un cessate il fuoco lungo l’attuale linea del fronte. Come ricostruisce Enrico Franceschini, Putin ha parlato a San Pietroburgo, a margine della cosiddetta “Davos russa”, sostenendo di essere disponibile a una soluzione sulla base di non meglio precisati compromessi discussi con Trump lo scorso agosto in Alaska. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Putin.

putin e zelensky dicono s236 alla pace ma lo zar non cede il donbass trump dovete incontrarvi
© Thesocialpost.it - Putin e Zelensky dicono sì alla pace, ma lo zar non cede il Donbass. Trump: “Dovete incontrarvi”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Putin says he will only meet Zelensky once lasting peace deal is agreed

Video Putin says he will only meet Zelensky once lasting peace deal is agreed

Notizie e thread social correlati

Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci per la pace”. E lo zar: “Vieni tu a Mosca”Il presidente ucraino ha scritto a quello russo proponendo un incontro per discutere la pace.

«Se non cedi il Donbass, non ti proteggo», la condizione di Trump a Zelensky per chiudere l’accordo di pace con PutinUn commento di un esponente politico statunitense ha affermato che l’Ucraina dovrebbe cedere il Donbass alla Russia per ottenere garanzie di...

Temi più discussi: Zelensky scrive a Putin: Incontriamoci per porre fine alla guerra, non possiamo aspettare gli Usa. Pronti a una tregua; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 giugno: la rassegna stampa; Zelensky cerca una svolta, e manda una lettera aperta a Putin: Incontriamoci; Ucraina, Zelensky scrive a Putin una lettera aperta: Incontriamoci e poniamo fine alla guerra. Il Cremlino: Venga a Mosca.

putin e zelensky diconoUcraina, lettera aperta di Zelensky a Putin: 'Incontriamoci'. Lo zar: 'Pronti a una soluzione pacifica''Ma non serve una tregua' dice il n.1 del Cremlino, e rilancia Schroeder come mediatore. Gli Stati Uniti pronti a inviare nuovi aiuti per Kiev (ANSA) ... ansa.it

putin e zelensky diconoGuerra Ucraina, lettera di Zelensky a Putin: Incontriamoci. Cremlino: È il benvenutoLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, lettera di Zelensky a Putin: 'Incontriamoci'. Cremlino: 'È il benvenuto' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web