Dopo i recenti eventi in Mali, il presidente russo ha invitato l’ex presidente degli Stati Uniti a collaborare nella lotta contro il terrorismo. La situazione in Mali si è aggravata con l’uccisione del ministro della Difesa e il ritiro delle forze sostenute dalla Russia da alcune aree strategiche. Questi sviluppi hanno portato a una crescente attenzione internazionale sui movimenti militari nella regione.

L’improvvisa escalation in Mali, culminata nell’uccisione del ministro della Difesa Sadio Camara e nel ritiro delle forze sostenute dalla Russia da Kidal, rappresenta ben più di una crisi di sicurezza locale. Piuttosto rivela i limiti strutturali della strategia africana di Mosca in un momento in cui le pressioni geopolitiche globali impongono una revisione del suo ruolo ben oltre il Sahel. Negli ultimi anni, Mosca ha cercato di accreditarsi come fornitore alternativo di sicurezza rispetto alle potenze occidentali in diverse aree del continente. In Mali, così come in Burkina Faso, Niger e Repubblica Centrafricana, tale modello si è fondato su una logica eminentemente transazionale: supporto militare e protezione del regime in cambio di allineamento politico e accesso alle risorse naturali, dall’oro al litio.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dopo il Mali, Putin chiede a Trump cooperazione sul terrorismo

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