Donald Trump ha espresso interesse nel vendere gli F-35 alla Turchia, ma una legge statunitense del 2019 vieta questa operazione. La questione si inserisce nel quadro più ampio delle tensioni internazionali, coinvolgendo anche le crisi geopolitiche nel Golfo e le relazioni con gli alleati strategici. La legge impedisce formalmente la vendita degli aerei, nonostante le dichiarazioni di apertura da parte dell’amministrazione americana.

Donald Trump vorrebbe vendere alla Turchia gli F-35, ma una legge americana del 2019 lo impedisce. Non c’è, evidentemente, solo la crisi a Hormuz a impattare sulle dinamiche internazionali della geopolitica trumpiana, ma anche i riverberi in seno ad alleati strategici e ad aree altrettanto strategiche, come il Mediterraneo. Il caso dei caccia alla Turchia è altamente significativo perché da un lato consegna nuovamente l’immagine di una postura presidenziale altalenante e dall’altro mostra di voler quasi aumentare le tensioni fra partner, in un momento in cui servirebbe prudenza. Ad Ankara, poche ore prima del vertice Nato, Donald Trump ha dichiarato che che prenderà in considerazione la possibilità di fornire alla Turchia gli aerei di sesta generazione, aggiungendo che gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Trump dice sì agli F35 per la Turchia, ma una legge Usa lo vieta

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TRUMP Weighs F-35 Sale to Turkey! Says Ankara Has Been More Loyal Than Many US Allies Worldwide

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