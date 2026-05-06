Negli ultimi tempi, si sono susseguite diverse operazioni militari che, attraverso modifiche ai nomi e agli obiettivi ufficiali, cercano di aggirare le procedure di approvazione del Congresso. La strategia sembra essere quella di presentare le azioni come interventi diversi, pur mantenendo una continuità nelle operazioni sul campo. La legge, però, stabilisce chiaramente che determinati interventi richiedono un'autorizzazione specifica.

Un’operazione militare tira l’altra, soprattutto se cambiarle nome e, almeno formalmente, obiettivi permette di evitare di passare da una temuta approvazione da parte del Congresso. Così nella serata del 5 maggio il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha fornito una dimostrazione concreta della strategia dell’ amministrazione Trump per prolungare, sulla carta a tempo indeterminato, il conflitto scatenato insieme a Israele contro l’ Iran: “L’operazione Epic Fury è conclusa – ha detto nel corso di una conferenza stampa aggiungendo che il presidente aveva già notificato la decisione a Capitol Hill il 1 maggio – Gli obiettivi sono stati raggiunti”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Terminare una guerra per iniziarne un’altra: Trump cambia ‘etichetta’ al conflitto per aggirare l’autorizzazione del Congresso. Ma la legge dice altro

Trump declara fin de la guerra con Irán y desafía al Congreso

Notizie correlate

Trump vuole aggirare il voto del Congresso per continuare la guerraEntro la mezzanotte di giovedì 1° maggio il presidente statunitense Donald Trump sarebbe obbligato a ottenere l’autorizzazione del Congresso per...

Leggi anche: Trump dichiara “terminata” la guerra con l’Iran per aggirare il voto (obbligatorio) del Congresso: rischiava la sconfitta al Senato

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Lo Stato necessario | La prima guerra sporca di Israele, e l’opposizione dei generali; Orsini: la guerra all'Iran costa all'Europa quasi 500 milioni di euro al giorno; Trump boccia la proposta dell'Iran su Hormuz. Nuove accuse all'Italia; Trump e Putin hanno parlato al telefono un'ora e mezza delle guerre in Medio Oriente e in Ucraina, esortandosi a vicenda a finirle.

Quando finirà la guerra in Iran?Abbiamo chiesto a tre intelligenze artificiali: come e quando prevedi che possa terminare la guerra in Iran? Le risposte sono state diverse, ma nessuna di loro ipotizza una fine in tempi brevi, come i ... italiaoggi.it

--- OLD afNews: Dopo Il duello dei capi, Alain Chabat potrebbe terminare Asterix e il circo, un album incompiuto di Goscinny - facebook.com facebook

| POSTPARTITA Parla #Zapata post match:" Dobbiamo terminare bene questa stagione molto complicata". #TorinoInter #SerieAENILIVE #ToroNews x.com