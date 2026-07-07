NATO Trump | valutiamo di vendere gli F35 alla Turchia

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che il governo americano sta considerando la vendita di aerei F-35 alla Turchia. Questa decisione avviene dopo che nel 2019 la Turchia era stata esclusa dal programma di acquisto degli F-35, a causa dell'acquisto di sistemi di difesa russi. Non sono state fornite tempistiche o dettagli specifici sulla possibile transazione. La valutazione riguarda un possibile riavvicinamento tra i due paesi su questo fronte.

Ankara, 7 lug. (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che Washington starebbe valutando la possibilità di vendere degli F-35 alla Turchia, dopo averla esclusa dal programma nel 2019 a causa dell'acquisto da parte di Ankara del sistema russo. "È un aereo eccellente, di gran lunga il migliore, ed è sicuramente un'opzione che prenderemo in considerazione", afferma Trump, seduto accanto all'omologo turco Recep Tayyip Erdogan, dopo il suo arrivo ad Ankara per il vertice NATO. "È una decisione che stiamo per prendere. Abbiamo un rapporto molto buono. Credo che molte persone - vi posso dire che sono davvero... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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