Durante il vertice NATO a Ankara, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto parole dure contro l’Iran, definendolo “feccia” e sottolineando di non voler avere a che fare con il paese. Ha inoltre dichiarato che non ci sono possibilità di negoziato sul nucleare con Teheran. Le sue affermazioni sono state pronunciate in pubblico, senza riferimenti a incontri riservati o altre dichiarazioni ufficiali.

Al vertice NATO di Ankara, Donald Trump ha duramente attaccato l’Iran definendolo inaffidabile e chiudendo a ogni possibilità di negoziato sul nucleare. Teheran ha replicato accusando gli Stati Uniti di violare il cessate il fuoco e di attuare una politica estera basata sul bullismo. L’Iran chiuderà lo Stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi: lo ha dichiarato una fonte della sicurezza a Press Tv, come riporta Sky News. “La nuova strategia dell’Iran è: dopo ogni attacco, lo Stretto di Hormuz verrà completamente chiuso”. Inoltre, la fonte ha promesso che l’Iran avrebbe anche effettuato attacchi contro “almeno il doppio degli obiettivi colpiti” dopo qualsiasi attacco statunitense. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Trump attacca di nuovo l’Iran: “Non voglio avere a che fare con quella feccia”

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Leone XIV su Trump: La minaccia contro lIran non è accettabile, tornare al tavolo negoziale

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