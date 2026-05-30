Donald Trump ha scritto su Truth social che al Papa dovrebbe essere spiegato che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non dovrebbe ottenere un'arma nucleare. È un nuovo attacco diretto al Pontefice, dopo alcuni giorni di silenzio. Le sue parole si concentrano su questioni politiche e internazionali, senza ulteriori dettagli o contestualizzazioni.

Donald Trump torna all'attacco del Papa, dopo qualche giorno di silenzio. In un post su Truth social, il presidente americano scrive: "Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare". E a corredo del suo post, Trump ha rilanciato le foto pubblicate sul suo account X dal democratico Brandon Johnson, ricevuto due giorni fa in Vaticano da Leone XIV, che è nato a Chicago. "È stato un onore condividere del tempo con un magnifico essere umano, Sua Santità Papa Leone XIV", ha scritto Johnson, postando anche le immagini della preghiera di Prevost durante un incontro multireligioso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Trump attacca di nuovo Leone XIV: "Si spieghi al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere l'arma nucleare"

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Trump attacca di nuovo Papa Leone XIV. Rubio ci prova

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