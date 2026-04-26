Panico sul bus | trovato senza biglietto aggredisce verificatrice Atac

Un passeggero senza biglietto è diventato aggressivo quando è stato scoperto dal personale di controllo su un autobus. Dopo aver rifiutato di mostrare il titolo di viaggio, ha iniziato a insultare e ha colpito una verificatrice dell’azienda di trasporto pubblico. La scena si è svolta in strada, attirando l’attenzione di altri passeggeri e delle forze dell’ordine, intervenute sul posto.

È stato trovato senza biglietto. Nonostante ciò, è andato su tutte le furie e si è scagliato contro una verificatrice Atac. Sono stati momenti di apprensione quelli vissuti a bordo di un bus della linea 280.Aggredita verificatrice AtacSecondo quanto ricostruito, protagonista della vicenda è stato.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Senza biglietto minore aggredisce autista bus e poi si dileguaTempo di lettura: < 1 minuto Dopo aver aggredito l’autista del bus che gli contestava la mancanza del biglietto ed essersi dileguato, si è presentato... Senza biglietto sul bus: controllore minacciato e aggreditoUn controllo di routine che si trasforma in pochi istanti in un episodio di tensione e violenza. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma, panico sul bus: trovato senza biglietto aggredisce verificatrice Atac; Sassaiola contro un bus: panico a bordo, ferito un passeggero; Paura negli Usa: autista scuolabus perde i sensi, studenti fermano il mezzo e la salvano. Sale sul bus armato di coltello e pistola finta: arrestato 51enneHa seminato il panico a bordo di un autobus dell’Atac, salendo a bordo con un coltello e una pistola. A bloccare l’uomo, un 51enne originario della Repubblica Ceca ma residente a Roma, sono stati i ... romatoday.it Attimi di panico sull’autobus: sfonda a calci e pugni lo sportello dell’autista, poi fuggeSecondo quanto riferito da Filt Cgil, Fit Cisl e Uil Trasporti, dopo la salita dei passeggeri e la ripartenza del mezzo, un uomo, descritto come probabilmente di origine magrebina e in evidente stato ... lanazione.it 40 anni fa l’esplosione di #Chernobyl, la nube radioattiva, il panico in Europa. Il Tg1 è entrato nella centrale atomica, che si trova in zona di guerra. #Tg1 Enrico Bona x.com Panico sull'aereo Ryanair da Londra a Bari, ubriaco a bordo semina il panico: volo dirottato a Venezia https://www.quintopotere.it/panico-sullaereo-ryanair-da-londra-a-bari-ubriaco-a-bordo-semina-il-panico-volo-dirottato-a-venezia/ - facebook.com facebook