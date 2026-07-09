Le squadre di ricerca pakistane hanno recuperato detriti dal mare dopo il crollo di un aereo cargo nel Mar Arabico. L’aereo, un Boeing, aveva subito una perdita di quota improvvisa durante un volo diretto a Karachi. Non sono ancora stati confermati dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero di persone a bordo. Le operazioni di recupero continuano per individuare eventuali altri rottami e per verificare se ci siano sopravvissuti.

Le squadre di ricerca pakistane hanno recuperato dei detriti da un aereo cargo precipitato nel Mar Arabico dopo aver subito una improvvisa perdita di quota durante un volo verso Karachi. Le autorità hanno trascorso circa 12 ore a perlustrare le acque in seguito all’incidente di martedì (7 luglio) e hanno così scoperto i rottami. Grandi sezioni dell’aeromobile sono sollevate dal mare, ma i funzionari hanno dichiarato che il relitto principale non è ancora localizzato. Il Boeing 737, operato da K2 Airways, trasportava cinque membri dell’equipaggio quando è scomparso dai radar. Si teme che tutti e cinque siano morti. Secondo l’Autorità Aeroportuale del Pakistan, l’ aeromobile era partito da Sharjah negli Emirati Arabi Uniti ed era diretto a Karachi quando l’equipaggio ha segnalato difficoltà tecniche. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Trovati rottami dopo la scomparsa in volo di un aereo Boeing

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Che fine hanno fatto i corpi dei passeggeri del volo Malaysia MH370

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