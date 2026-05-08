Un incidente aereo ha coinvolto un Boeing 7373 in Cina nel 2022, portando alla tragedia di un disastro aereo. Sono stati rivelati dettagli di una lotta di 18 secondi all’interno della cabina, che si sono svolti prima dello schianto. La vicenda si arricchisce di particolari inquietanti, mentre le indagini continuano a ricostruire gli ultimi momenti prima dell’incidente.

Si arricchisce sempre più di particolari inquietanti la vicenda relativa al disastro aereo avvenuto in Cina nel 2022 con il Boeing 7373 della compagnia China Eastern schiantatosi al suolo alla velocità della luce. Dopo le chiare responsabilità di almeno uno dei piloti che ha sabotato intenzionalmente il volo, l’analisi dei dati delle scatole nere e delle quasi duemila pagine sul resoconto delle indagini fanno emergere ulteriori dettagli. Quella “lotta” in cabina. Tra i piloti, infatti, sarebbe iniziata una lotta tra chi ha voluto far schiantare intenzionalmente l’aereo con a bordo 132 passeggeri e chi ha tentato in tutti modi di “rimetterlo in carreggiata” e salvarlo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incidente aereo in Cina: “lotta” di 18 secondi in cabina per salvare il Boeing

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