Un Boeing di recente produzione si è piegato durante il decollo, causando il cedimento del carrello e l’atterraggio di emergenza. L’aereo ha subito danni al suolo e alcuni membri dell’equipaggio sono rimasti feriti. Le autorità stanno indagando sulle cause, con particolare attenzione a possibili difetti di fabbricazione che abbiano compromesso la struttura. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulla natura esatta dei danni o sulle responsabilità.

Come è possibile che un Boeing nuovissimo abbia ceduto il carrello?. Quali difetti di fabbricazione hanno causato il collasso strutturale del velivolo?. Chi deve rispondere dei danni subiti dai membri dell'equipaggio feriti?. Cosa riveleranno le indagini tecniche sulla catena di fornitura dei componenti?.? In Breve L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 04 giugno 2026.. Nessun passeggero era a bordo durante il cedimento del Boeing verso Los Angeles.. L'impatto ha causato diverse lesioni ai membri dell'equipaggio coinvolti.. Le indagini verificheranno difetti di fabbricazione o problemi operativi sui nuovi modelli.. Il carrello di un Boeing Lufthansa collassa e l’aereo precipita sul muso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boeing Lufthansa: carrello ceduto e aereo a terra, feriti l’equipaggio

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